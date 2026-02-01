Vittoria, l’Ospedale Guzzardi in aiuto alle mamme di Niscemi: un ambulatorio dedicato senza prenotazione

Vittoria – Un gesto concreto di solidarietà arriva dall’Ospedale Guzzardi di Vittoria a sostegno della popolazione di Niscemi, colpita dalla recente calamità della frana. La struttura sanitaria ha attivato un ambulatorio dedicato alle donne in gravidanza residenti nel comune niscemese, garantendo assistenza specialistica senza necessità di prenotazione.

L’iniziativa è stata avviata dal reparto di ostetricia e ginecologia, diretto dal Paolo Turtulici, primario di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. L’ambulatorio sarà operativo dal lunedì al sabato e consentirà alle future mamme di effettuare visite e screening fondamentali per il monitoraggio della gravidanza.

Una scelta pensata per semplificare l’accesso alle cure in una fase di emergenza, eliminando ogni ostacolo burocratico. Le pazienti potranno infatti presentarsi direttamente in ambulatorio, senza passare dai consueti canali di prenotazione.

“È un momento in cui ciascuno deve dare il proprio contributo”, ha dichiarato il direttore generale dell’ASP di Ragusa, Pino Drago, sottolineando come la sanità pubblica debba essere un punto di riferimento soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà per il territorio.

L’iniziativa del Guzzardi si inserisce in un più ampio contesto di collaborazione e supporto tra strutture sanitarie e comunità locali, rappresentando un segnale concreto di vicinanza alle famiglie di Niscemi e, in particolare, alle donne in gravidanza, tra le categorie più fragili in situazioni di emergenza.

