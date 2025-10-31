Vittoria, maltrattamenti in famiglia, divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per un 35enne

Maltrattava la compagna 29enne e i figli minorenni

Vittoria – Gli agenti del Commissariato di Vittoria hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alle parti offese, emesso dal GIP del Tribunale di Ragusa, su richiesta della Procura della Repubblica, a carico di un uomo di 35 anni, residente a Vittoria, già noto per i suoi pregiudizi.

Tale provvedimento scaturisce dalle indagini condotte dagli operatori del Commissariato, che hanno consentito di accertare reiterate condotte di maltrattamenti poste in essere a partire da maggio 2025, nei confronti della compagna 29enne e dei figli minori.

Pertanto, alla luce degli elementi raccolti, si è reso necessario applicare la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese, quali l’abitazione familiare e la scuola dei minori, imponendo di mantenere una distanza minima di 500 metri e di non comunicare con alcun mezzo, nonché all’applicazione del braccialetto elettronico per il controllo delle prescrizioni imposte.

