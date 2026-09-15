Vittoria, nuova spaccata nella notte, a colpi di mazza

Vittoria – Nella notte tra lunedì e martedì ignoti hanno preso di mira un noto negozio di articoli da regalo e oggettistica di alto valore, situato all’angolo tra via Bixio e via Senia, nel cuore del centro cittadino.

I malviventi armati di mazze pesanti hanno colpito ripetutamente la vetrina blindata dell’attività fino a frantumarla, riuscendo così a entrare nei locali e a impossessarsi di diversi oggetti di pregio. Dopo il colpo, si sono dileguati rapidamente nel buio delle vie limitrofe.

© Riproduzione riservata