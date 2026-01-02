Vittoria, ordigno lanciato sul tetto di un edificio confiscato alla mafia

Vittoria – Una bomba molotov è stata lanciata la notte scorsa sul tetto di un edificio confiscato alla mafia. La struttura, che ha subito gravi danni, era stata sequestrato a Raffaele Giudice, ritenuto un esponente di spicco della criminalità organizzata vittoriese. Giudice, soprannominato “varecchina”, è attualmente detenuto a Roma.

L’ordigno incendiario ha danneggiato il tetto e alcune stanze interne dell’edificio, che di recente è stato acquisito in via definitiva al patrimonio del comune. L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio ma i danni sono ingenti. Sull’episodio indagano i carabinieri.

