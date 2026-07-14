Cronaca
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14/07/2026 23:35

Vittoria, pestaggio in periferia, grave un uomo di Acate

La vittima è un 50enne.

di Redazione

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Vittoria – Un 50enne originario di Acate è stato vittima di una violenta aggressione avvenuta nel pomeriggio di ieri alla periferia di Vittoria. L’uomo è stato poi accompagnato in ospedale, dove i medici hanno riscontrato importanti lesioni al volto, fratture al massiccio facciale e un trauma cranico.

A seguito delle ferite riportate,è stato ricoverato nel reparto di Neurologia e la prognosi attualmente è di 40 giorni.

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Sul caso sono in corso le indagini della Polizia che in contrada Madonna della Salute ha rinvenuto un’auto abbandonata con evidenti tracce ematiche.

L’ipotesi al vaglio degli inquirenti è che il ritrovamento della vettura possa essere collegato all’aggressione e che il pestaggio possa essere avvenuto proprio all’interno dell’abitacolo.

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