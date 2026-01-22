Vittoria, preso l’uomo che ha incendiato l’auto di una 42enne

Lui è un 23enne
Vittoria – Gli Agenti del Commissariato di Vittoria hanno denunciato in stato di libertà un giovane vittoriese di 23 anni, accusato di aver provocato l’incendio di un’autovettura avvenuto nei giorni scorsi in una nota via della città.
L’incendio ha causato gravi danni ad una vettura di una cittadina di 42 anni, distruggendola in parte.
Grazie all’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza della città, gli investigatori sono arrivati alla sua identificazione come responsabile del danneggiamento.
