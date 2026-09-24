Vittoria, quando a spacciare droga è una donna

Vendeva cocaina.
di Redazione
Vittoria – Gli agenti del Commissariato di Vittoria, nell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà una donna vittoriese colta in flagranza di reato.
La donna stava infatti cedendo della sostanza stupefacente, presumibilmente del tipo cocaina ad un giovane straniero di 21 anni, quando i poliziotti, insospettiti dall’atteggiamento circospetto dei due, sono intervenuti tempestivamente bloccando l’illecita cessione.
Alla luce dei fatti, la donna è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per spaccio di sostanze stupefacenti, per il giovane è scattata la segnalazione al Prefetto.
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