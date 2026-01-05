Vittoria, quell’immobile non è di Raffaele Giudice

Riceviamo e volentieri pubblichiamo
di Lettera firmata
Vittoria – Quale Difensore di fiducia del signor Giudice Raffaele, Vi segnalo che, diversamente da come riportato nell’articolo pubblicato sul Vs quotidiano online in data 2.1.2026, dal titolo “Vittoria, ordigno lanciato sul tetto di un edificio confiscato alla mafia”, l’immobile in oggetto non risulta di proprietà del signor Giudice Raffaele, bensì di altro soggetto; inoltre, non si tratta di un edificio confiscato alla mafia. Invero, l’acquisizione del citato immobile al patrimonio del comune di Vittoria è conseguente ad un’ipotizzata lottizzazione abusiva, oggetto di un procedimento amministrativo non ancora definito.
In ultimo, si rappresenta che nessuna sentenza definitiva ha, sino ad oggi, sancito l’affiliazione del signor Raffaele Giudice ad alcuna consorteria mafiosa. Vi invito, pertanto, a Voler rettificare il Vs articolo nei termini sopra indicati.
Distinti saluti
Avv. Ignazio Danzuso
