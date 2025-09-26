Vittoria, ragazzo sequestrato davanti agli amici: “Tranquilli, vogliamo solo lui”

Vittoria – Un ragazzo, figlio di un noto commerciante di Vittoria, è stato sequestrato ieri sera in una zona dove si riuniscono i giovani. Secondo i racconti dei testimoni, due macchine, una Fiat Panda bianca e una nera, si sono avvicinate al gruppo. Due uomini con il volto coperto e armati sono scesi dalla Panda nera e rivolgendosi direttamente al giovane per cognome, dopo avergli strappato il cellulare, che hanno poi lasciato a terra, lo hanno caricato con la forza sull’auto e sono fuggiti. I rapitori hanno tranquillizzato gli altri ragazzi presenti: “Non vi preoccupate, vogliamo solo lui”. Il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, sul suo profilo Facebook ha riportato la notizia, diffusa dal giornalista Gianni Di Gennaro, e ha convocato subito la giunta municipale: “Siamo preoccupati, ovviamente, e vicini alla famiglia. Misure straordinarie dallo Stato”.

Il sequestro è avvenuto nel popolare quartiere Forcone. Indaga la Polizia.

