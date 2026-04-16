Vittoria, ritrovato ordigno bellico in contrada Pozzo Bollente

Vittoria – Ritrovato un ordigno bellico a Vittoria in contrada Pozzo Bollente, dove alcuni agricoltori hanno scorto un oggetto metallico sospetto affiorare dal terreno. La forma e la consistenza del reperto hanno subito suggerito la presenza di un residuato risalente, con ogni probabilità, ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale.

Subito dopo la segnalazione del ritrovamento, sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Vittoria, che hanno provveduto a isolare l’area.

Per la valutazione del pericolo sono stati chiamati gli specialisti del Nucleo Artificieri dei Carabinieri di Catania che nei prossimi giorni provvederanno a far brillare la bomba.

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