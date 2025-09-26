Vittoria, ritrovato ordigno bellico in via Firenze

Vittoria – Un ordigno bellico è stato ritrovato in via Firenze. La zona è stata evacuata e messa in sicurezza a cura dei vigili del fuoco e in attesa dell’arrivo degli artificieri. Il fatto curioso è che il rinvenimento è stato fatto a cinquanta metri dal luogo in cui è avvenuto il rapimento di ieri sera, in via Marangio. Sembra che l’ordigno sia stato trovato mentre le forze dell’ordine erano alla ricerca di effetti personali del ragazzo lanciati durante la fuga

© Riproduzione riservata