Vittoria, rubò in un’abitazione: arrestato un 36enne

Deve scontare due anni e un mese di reclusione.
di Redazione
Vittoria – La Polizia di Stato di Vittoria ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Ragusa nei confronti di un 36enne originario della città, riconosciuto colpevole di furto aggravato in concorso.
Il provvedimento trae origine da un fatto avvenuto nel 2017, quando l’uomo si introdusse in un’abitazione con l’intento di sottrarre beni appartenenti ai residenti. Il condannato è stato trasferito alla casa circondariale di Ragusa, dove dovrà scontare una pena di 2 anni e 1 mese di reclusione.
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