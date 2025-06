Vittoria, scontro auto-moto: motociclista in codice rosso

Vittoria – Un grave incidente stradale si è verificato nel Vittoriese, ieri sera poco prima delle 22. In particolare, sulla Ss 115 che da Vittoria conduce a Gela, al km 3+500 un centauro si è scontrato contro un’auto, per cause ancora in via di accertamento. L’uomo alla guida della moto, un extracomunitario, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Guzzardi di Vittoria. A effettuare i rilievi la polizia di Stato. Il traffico ha subito rallentamenti.

