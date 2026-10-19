Vittoria, spacciatore, e pure senza assicurazione auto

Vittoria – La Polizia di Stato di Vittoria ha arrestato un ventenne, cittadino straniero regolarmente presente sul territorio nazionale, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento è scattato nei pressi di un istituto scolastico, dove gli agenti della Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria sono intervenuti a seguito di una segnalazione di spaccio pervenuta attraverso YouPol, la piattaforma della Polizia di Stato che consente ai cittadini di segnalare, tra l’altro, episodi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti sono riusciti ad individuare e fermare il giovane mentre si trovava alla guida della propria autovettura. La successiva perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire 19 stecche di sostanza presumibilmente del tipo hashish, 65 euro in contanti e un taglierino intriso della medesima sostanza.

Le attività di controllo sono proseguite con una perquisizione.

Nell’abitazione del giovane sono stati trovati ulteriori 19,2 grammi di sostanza presumibilmente riconducibile all’hashish, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione, un coltello intriso di sostanza stupefacente e altri 400 euro in contanti.

Nel corso degli accertamenti è emerso, inoltre, che il veicolo condotto dal ventenne era privo di copertura assicurativa. Per tale violazione è stata elevata la relativa sanzione prevista dal Codice della Strada.

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