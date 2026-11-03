Vittoria, straniero ubriaco si addormenta sulle rotaie, miracolato dal treno, ha una ferita alla mano

Vittoria – Miracolato. Travolto da un treno, incastrato sotto il locomotore. è sopravvissuto, riportando una ferita a una mano e altre lesioni non gravi.

È l’incredibile vicenda di uno straniero probabilmente ubriaco che si è stasera addormentato sui binari in prossimità della stazione ferroviaria di Vittoria.

Il macchinista si è reso conto della presenza di un uomo sulla sede delle rotaie e ha azionato il freno di emergenza senza riscire a fermarsi in tempo.

L’uomo è rimasto incastrato sotto il locomotore, il che ha reso difficilissime le operazioni di soccorso. L’uomo è stato infine estratto dalle rotaie ed è stato soccorso in ospedale. Ha una ferita a una mano e altre lesioni. Non è in pericolo di vita.

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