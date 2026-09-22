Lui è un albanese già noto alle forze di Polizia.

Condividi "Vittoria, tenta il furto mentre la famiglia veglia il defunto, ripreso dalle telecamere e arrestato" sui social

Vittoria – Il furto durante la veglia funebre.

Arresto in flagranza per un cittadino albanese, già noto alle forze dell’ordine per precedenti, accusato di aver tentato di mettere a segno un furto in un’abitazione.

L’episodio si è verificato ieri pomeriggio a Vittoria nelle ore in cui i familiari del proprietario dell’immobile erano riuniti per la veglia di un congiunto deceduto sempre nella giornata di ieri.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe approfittato del particolare momento per introdursi nell’area dell’abitazione e raggiungere il garage adiacente, rubando un’auto.

L’azione, però, non è andata a buon fine. L’intervento degli agenti del Commissariato di Polizia ha consentito di intercettare e bloccare l’autore del tentativo di furto, impedendogli di allontanarsi con il veicolo.

Ora è in carcere a Ragusa.

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