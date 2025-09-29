Vittoria, tenta rapina in un centro scommesse: bloccato dai dipendenti

L'episodio ieri pomeriggio. E' un volto già noto alle forze dell'ordine
di Redazione
Vittoria – Tentativo di rapina in un centro di scommesse di Vittoria. E’ accaduto ieri pomeriggio in via Diaz, di fronte alla sede dell’assessorato comunale ai Servizi sociali, in prossimità della stazione ferroviaria. Il criminale sarebbe stato bloccato da quanti lavorano sul posto. Si tratterebbe di un volto già noto alle forze dell’ordine. La polizia ha poi preso in consegna il pluripregiudicato per gli adempimenti di carattere giudiziario.
