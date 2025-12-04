Vittoria: tentato omicidio di un ex collaboratore di giustizia, 8 anni per Alessandro Pardo

Vittoria – Condannato ad 8 anni di reclusione. Era stato posto in stato di fermo dalla polizia di Stato il 4 giugno dell’anno scorso dopo il tentato omicidio ai danni di un ex collaboratore di giustizia, avvenuto il 25 aprile 2024 nella zona del cimitero di Vittoria. A distanza di 17 mesi è comparso davanti al giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania, Carla Valenti, per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Si tratta del vittoriese Alessandro Pardo (nella foto) di 48 anni, che ha scelto l’abbreviato mentre gli altri tre imputati, che non hanno chiesto riti alternativi, sono finiti sotto processo davanti al collegio penale di Ragusa. Il pm della Dda, Alfio Gabriele Fragalà, ha chiesto la condanna di Pardo a 9 anni di reclusione mentre l’avvocato difensore ha puntato sull’assoluzione dell’imputato “perchè il fatto non sussiste”.

Il Gup lo ha condannato ad 8 anni di reclusione per associazione mafiosa. Assolto da detenzione e porto armi. Esclusa la recidiva. Chiesti 90 giorni per motivazione. Pardo è stato condannato al minimo assoluto della pena che parte da 12 anni. Con abbreviato 8. Gli altri imputati sono i vittoriesi Andrea Di Martino, 33 anni, Biagio Cannizzo di 51 anni, Raffaele Giunta di 62 anni. Per loro prossima udienza a Ragusa il 23 gennaio.

