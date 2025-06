Condividi "Vittoria, un operaio 26enne arrestato con l’accusa di tentato omicidio a Roma in zona Boccea. Per gelosia" sui social

Vittoria – È originario di Vittoria l’operaio di 26 anni arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo una brutale aggressione avvenuta la mattina di venerdì scorso a Roma in zona Boccea.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il giovane avrebbe aggredito un 39enne romano colpendolo ripetutamente alla testa con un martello. Alla base del gesto, motivi di gelosia: la vittima si trovava in compagnia della fidanzata del 26enne.

Dopo l’aggressione, l’uomo è fuggito ma i militari della stazione Trionfale e di Madonna del Riposo lo hanno rintracciato poco dopo a piazzale Clodio, dove lavora come operaio. Il 39enne è stato trasportato in gravi condizioni prima al “Cristo Re”, poi al “Gemelli”, con fratture alla scatola cranica. Resta ricoverato in attesa di prognosi, ma non è in pericolo di vita. I medici valutano un intervento chirurgico.

Il 26enne, come detto originario di Vittoria, è stato condotto al carcere di Regina Coeli in attesa della convalida del fermo.

© Riproduzione riservata