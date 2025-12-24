Vittoria, un pugno a un ausiliario al pronto soccorso. A sferrarlo il familiare di un paziente

Vittoria – Voleva scavalcare gli altri pazienti. Il familiare di un paziente ha sferrato un pugno contro un ausiliario sanitario ieri sera al pronto soccorso di Vittoria.

I fatti. Un uomo ha accusato dolori al petto e sospettando un infarto si è recato insieme ad alcuni parenti al pronto soccorso di Vittoria. Qui, insoddisfatto della visita medica cui era stato sottoposto, ha inveito contro la donna che lo aveva visitato.

Il sanitario, intuiti gli animi focosi degli interlocutori, ha posto una barella come argine per l’accesso della famiglia ai locali del Triage. A questo punto dei parenti del paziente ha sferrato un pugno a una mano al sanitario. Per questi una prognosi di sei giorni.

L’agggressore è un soggetto che in passato ha sofferto di tossicodipendenze. La Direzione sanitaria ha chiesto al direttore di presidio del Pronto soccorso una relazione prima di sporgere denuncia. Sul posto sono intervenuti Polizia e Carabinieri che hanno identificato l’aggressore, un soggetto già noto.

© Riproduzione riservata