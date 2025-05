Vittoria, uno scooter rubato in pieno giorno alla luce del sole

Vittoria – Due persone agiscono con grande disinvoltura e rubano un ciclomotore, regolarmente parcheggiato, nella centralissima via Cavour, in prossimità della chiesa di San Giovanni. L’azione nel giro di pochi minuti, come documentato da un video che ora circola sui social e che le forze dell’ordine hanno posto sotto attenzione. L’episodio ha suscitato sconcerto tra i residenti, preoccupati per la crescente sensazione di insicurezza.

