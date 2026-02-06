Vittoria, ustionata con l’acqua bollente bambina di 2 anni

Vittoria – Una bambina di appena due anni è rimasta gravemente ustionata dopo essere stata investita da acqua bollente. L’incidente è avvenuto in ambito domestico e le sue condizioni hanno richiesto un intervento immediato dei soccorritori. La piccola è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove i medici stanno valutando un trasferimento in elicottero al centro grandi ustioni di Catania, considerata la delicatezza del quadro clinico. La prognosi resta riservata

