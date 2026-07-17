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17/07/2026 20:20

Vittorio Feltri, morta la moglie Enoe Bonfanti: erano sposati da 58 anni

Lei riservata, un lavoro a scrivere le scalette dei programmi a Mediaset.

di Redazione

Milano – Il loro amore è nato a Bergamo, al brefotrofio dove lui, rimasto vedovo a 23 anni, portava le sue due figlie gemelle. Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri, è morta a 88 anni. Nata nel 1938, da 58 anni era sposata con il giornalista, con il matrimonio celebrato il 15 giugno del 1968. Dal loro legame sono nati poi due figli, Mattia e Fiorenza. Lei riservata, un lavoro a scrivere le scalette dei programmi a Mediaset dove i colleghi hanno scoperto di chi era moglie solo quando Silvio Berlusconi era venuto a cercarla.

Feltri, intanto, dall’Eco di Bergamo è arrivato al Corriere della Sera, per diventare poi direttore dell’Europeo, dell’Indipendente, del Giornale al posto di Indro Montanelli e di Libero, a più riprese. «Se non hai l’appoggio dalla moglie, ti senti solo, abbandonato, triste, non hai forza per reagire» aveva detto lui in un’intervista in cui ha parlato del suo tumore.

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A Feltri, che è consigliere regionale lombardo di Fratelli d’Italia, sono arrivate le condoglianze del capogruppo al Pirellone Christian Garavaglia e del coordinatore regionale del partito Carlo Maccari. «Ricorderemo Enoe – ha scritto in una nota – come una donna riservata, forte e concreta, che ha saputo essere un punto di riferimento costante per la sua famiglia, accompagnando con discrezione un lungo percorso umano e professionale accanto al marito».

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