Vittorio Sgarbi, come sta. L’insufficienza respiratoria, il ricovero d’urgenza, l’angoscia della figlia Evelina: “Sofferenza estrema”

Roma – Vittorio Sgarbi sarebbe in condizioni stabili, resta ricoverato in terapia intensiva al policlinico Gemelli di Roma a causa di una insufficienza respiratoria che si è manifestata nella giornata di mercoledì.

La struttura aveva emesso ieri sera il primo bollettino medico in cui le condizioni del critico d’arte di 74 anni, opinionista fisso in tv e personaggio cult, erano descritte come “critiche ma stabili”.

Il ricovero nella sezione di rianimazione si era reso necessario per gestire il quadro respiratorio compromesso.

Accanto a lui, in questo momento difficile, la compagna Sabrina Colle, la sorella Elisabetta con Eugenio Lio, la figlia Evelina, che arriva all’ospedale con l’avvocato Lorenzo Iacobbi. Ieri, ha varcato la porta della terapia intensiva anche il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

Dopo essersi recata in ospedale, la figlia Evelina Sgarbi, che nei mesi precedenti aveva avviato le pratiche legali per la nomina di un amministratore di sostegno ritenendo il padre non più autosufficiente, ha affidato a una nota parole di profonda preoccupazione e amarezza: “Sono sconvolta. L’ho trovato in una condizione di sofferenza estrema […]. Purtroppo il mio grido di dolore non è stato ascoltato in tempo”.

Evelina, che nei mesi precedenti aveva avviato le pratiche legali per la nomina di un amministratore di sostegno ritenendo il padre non più autosufficiente, si è scagliata contro la gestione degli impegni del genitore, affermando che il suo fisico già provato sarebbe stato sottoposto a ritmi di lavoro e uscite pubbliche insostenibili durante il periodo estivo.

“Un grido, quello di Evelina, rimasto inascoltato – spiega l’avvocato Lorenzo Iacobbi, legale di Evelina Sgarbi –. Questo ricovero non è un evento improvviso, ma il tragico e annunciato epilogo di una gestione irresponsabile delle patologie che affliggono il professore da tempo. Evelina, sua figlia, da oltre un anno e in ogni sede sta chiedendo aiuto, denunciando quello che stava accadendo ai danni di suo padre. Viaggi continui, sbalzi termici e uno stress fisico devastante imposti a un uomo con condizioni di salute già nettamente precarie e visibilmente compromesse. Condizioni gravi, ampiamente documentate e confermate dalle cartelle cliniche ufficiali”.

“E quando la ragazza ha alzato la voce per urlare che temeva per la vita del suo papà – ha sottolineato l’avvocato Iacobbi – è stata usata come bersaglio da chi si preoccupava unicamente di tutelare ‘il personaggio Sgarbi’. Oggi, Evelina è lì, accanto al letto di suo padre, a sperare che il suo papà si riprenda. Tanti dovrebbero chiederle scusa”.

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