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01/10/2026 21:23

Vittorio Sgarbi, il bollettino medico del Policlinico Gemelli: «Condizioni critiche, ma stabili». Ha una insufficienza respiratoria

Sgarbi è ricoverato presso la Terapia intensiva del Policlinico universitario per una insufficienza respiratoria.

di Redazione

Roma – «Vittorio Sgarbi è ricoverato presso la Terapia intensiva del Policlinico
universitario Gemelli dalla giornata di ieri per una insufficienza respiratoria. Le sue condizioni pur critiche sono attualmente stabili»: è il bollettino diramato nella tarda serata di giovedì primo ottobre dal Gemelli.

La nota del professore Antonelli
A firmare quest’ultima nota relativa alle condizioni di salute del noto critico d’arte è il professor Massimo Antonelli, direttore del dipartimento di Scienze dell’emergenza, anestesiologiche e della riianimazione.

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