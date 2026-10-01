Vittorio Sgarbi, il bollettino medico del Policlinico Gemelli: «Condizioni critiche, ma stabili». Ha una insufficienza respiratoria

Sgarbi è ricoverato presso la Terapia intensiva del Policlinico universitario per una insufficienza respiratoria.

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Roma – «Vittorio Sgarbi è ricoverato presso la Terapia intensiva del Policlinico

universitario Gemelli dalla giornata di ieri per una insufficienza respiratoria. Le sue condizioni pur critiche sono attualmente stabili»: è il bollettino diramato nella tarda serata di giovedì primo ottobre dal Gemelli.

La nota del professore Antonelli

A firmare quest’ultima nota relativa alle condizioni di salute del noto critico d’arte è il professor Massimo Antonelli, direttore del dipartimento di Scienze dell’emergenza, anestesiologiche e della riianimazione.

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