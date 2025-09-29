Vittorio Sgarbi irriconoscibile, la prima foto dopo il periodo di depressione

San Severino Marche – Vittorio Sgarbi riappare in pubblico dopo mesi di assenza. L’occasione sono le Regionali nelle Marche, dove il critico d’arte e politico ha fissato la residenza dal 2017. Accompagnato al voto dalla compagna Sabrina Colle e dall’avvocato Giampaolo Cicconi, ha postato lui stesso sui social le foto del passaggio alle urne nel Comune di San Severino Marche, dove è stato accolto dalla sindaca Rosa Piermattei: «Più marchigiano di un marchigiano», ha scritto a corredo.

Completo nero, via ciuffo sulla fronte e occhiali, un accenno di barba: Sgarbi, 73 anni, per la prima volta si mostra pubblicamente dopo i mesi di malattia e il ricovero al Gemelli di Roma per una forte sindrome depressiva. «Mi sembrava di essere su un treno fermo in una stazione sconosciuta», disse di quel periodo. Ora, però, sostiene di esserne uscito anche grazie all’amore per la compagna, che vuole sposare «non appena possibile». Sgarbi aspira pure a nuovi incarichi politici: già sindaco di Arpino nel Lazio, dove le opposizioni vogliono farlo decadere per impedimento, si è detto disponibile a ricoprire l’incarico di assessore alla Cultura nel caso in cui il candidato di centrodestra nelle Marche, Francesco Acquaroli, dovesse vincere. Di Sgarbi, nei giorni scorsi, si è tornato a parlare anche a causa della mossa di sua figlia Evelina, che per lui ha chiesto un amministratore di sostegno. Una vicenda che lui ha definito «dolorosa» e che si discuterà il 28 ottobre in tribunale a Roma. Intanto, le nuove foto raccolgono migliaia di messaggi di affetto: «Caro Sgarbi rivederti, è una grande gioia ti voglio bene», gli scrivono nei commenti. Ancora: «Forza prof! Ti voglio rivedere a battagliare in tv contro le capre, tu sei uno dei pochi personaggi pubblici che ascolto sempre volentieri», e poi «Che gioia rivederla. La sua assenza ha generato un vuoto in chi, come me, la segue con stima. Abbiamo necessità della sua energia e cognizione. La tenacia l’ha sempre posseduta è il momento di rimostrarcela. Un abbraccio affettuoso». Apprezzamenti anche sulla forma: «Stai benissimo con questo look, “bello e maledetto”».

