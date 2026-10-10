Vittorio Sgarbi sottoposto a una tracheostomia percutanea: le condizioni restano stabili

Roma – Vittorio Sgarbi è ancora ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dove, secondo l’ultimo bollettino ospedaliero, è stato sottoposto ad una tracheostomia percutanea. Il critico d’arte è stato portato nella struttura lo scorso 30 settembre, a causa dell’aggravarsi di una polmonite.

Come sta Vittorio Sgarbi e cos’è la tracheostomia percutanea

Le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, si legge nel bollettino, sono al momento stabili. Nonostante il miglioramento del quadro polmonare e della microembolia polmonare occorsa, non è stato possibile liberare il paziente dal supporto necessario per la ventilazione, questo ha indotto all’esecuzione di una tracheostomia percutanea. Si tratta di una procedura che si esegue ai pazienti ricoverati in terapia intensiva per garantire loro una corretta respirazione. Si crea una fessura nella trachea, precisamente tra il secondo il terzo anello tracheale, eseguendo un taglio sulla cute che permetterà l’inserimento di una cannula, attraverso la quale il paziente potrà respirare.

Cosa avevano detto fonti vicine a Sgarbi

Proprio stamane, fonti vicine al critico d’arte avevano confermato che fosse “sedato e intubato” e che quindi non era ancora in grado di comunicare parlando. Il professore sarebbe in grado di fare un cenno, solo nei momenti in cui gli viene abbassata la sedazione, giustificando in questo modo, quindi, l’utilizzo del termine “vigile”. Una precisazione che arriva a seguito della smentita dell’avvocato Iacobbi, legale di Evelina Sgarbi e sua madre che hanno manifestato l’intento di diffidare la Rai, il quale attraverso una nota ha precisato che quanto dichiarato da Alberto Matano nella puntata de La Vita in Diretta di giovedì 8 ottobre e attribuito a Sabrina Colle, non corrispondesse al vero. Il conduttore, infatti, parlando dello stato di salute del noto volto tv, aveva dichiarato che fosse “vigile e in grado di comunicare”, da qui la necessità da parte di Iacobbi di fornire informazioni più circostanziate. Anche la figlia Evelina ha poi aggiunto un ulteriore tassello, a seguito di una frase che le è stata attribuita relativa alla possibilità di incontrare suo padre, da lei rifiutata. La 26enne, tramite il suo legale, ha chiarito che si è trattato di una “menzogna”, una frase che non ha mai pronunciato e con la quale viene ritratta come “una figura cinica e in cerca di visibilità”.

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