Moda e Gossip
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16/04/2026 22:15

Vive a Scicli il più grande comico olandese

Ha preso casa a Scicli il Roberto Benigni olandese.

di Redazione

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Scicli – In Olanda è famoso come Roberto Benigni in Italia.

Ha scelto di vivere lunghi periodi dell’anno a Scicli Youp van ‘t Hek, il più importante attore comico olandese, che da qualche tempo dimora in una casa del centro storico cittadino. 

Joseph Jacobus Maria “Youp” van ‘t Hek è in realtà un fine intellettuale: scrittore, editorialista, cantautore, drammaturgo, critico, è uno dei personaggi più amati in Olanda. A Scicli vive la dimensione di sospirato anonimato che gli permette di assaporare la libertà della persona comune.

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