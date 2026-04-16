Vive a Scicli il più grande comico olandese

Ha preso casa a Scicli il Roberto Benigni olandese.
di Redazione
Scicli – In Olanda è famoso come Roberto Benigni in Italia.
Ha scelto di vivere lunghi periodi dell’anno a Scicli Youp van ‘t Hek, il più importante attore comico olandese, che da qualche tempo dimora in una casa del centro storico cittadino.
Joseph Jacobus Maria “Youp” van ‘t Hek è in realtà un fine intellettuale: scrittore, editorialista, cantautore, drammaturgo, critico, è uno dei personaggi più amati in Olanda. A Scicli vive la dimensione di sospirato anonimato che gli permette di assaporare la libertà della persona comune.
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