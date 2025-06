Vivo dopo 20 ore in mare. Parla il naufrago Federico Ottaviano. VIDEO

Modica – Avrebbe accusato una avaria al motore della sua barca, si sarebbe tuffato in mare ma la barca gli sarebbe sfuggita a causa della corrente. Federico Ottaviano, 67 anni, veterinario in pensione, racconta le sue 20 ore in mare. L’uomo si è fatto trasportare dalle correnti che da Cava d’Aliga lo hanno portato fino a Punta Regiglione a Marina di Modica dove si è presentato al personale del nuovo albergo sul mare dicendo di essere un naufrago, come in un romanzo.

Soccorso, è stato rifocillato dal personale dell’albergo che ha chiamato 118 e carabinieri e poi è stato trasportato al Maggiore di Modica dove le sue condizioni di salute vengono giudicate buone.

Una storia incredibile la cui testimonianza è stata raccolta da Valentina Di Rosa ai microfoni di Video Regione:

