Vodafone down a Scicli una volta ogni 12 giorni

Scicli – Vodafone sempre in down nel centro storico di Scicli. Il disservizio si registra ormai con una certa costanza creando non pochi probleimi a residenti e turisti che restano isolati dal mondo per parecchie ore.

È successo sabato 5 luglio ed è risuccesso ieri sera, mercoledì 16, con strascichi di malfunzionamenti sino a stamani 17 luglio. Sulla App della Vodafone è possibile segnalare il guasto (per quelli che riescono a prendere la linea telefonica fuori città) e Vodafone risponde di essere al corrente del problema e che i suoi tecnici sono al lavoro per risolverlo, ma resta il guaio per quanti vivono nel catino del centro storico di non disporre della linea telefonica e di quella dati.

Il segnale torna nelle colline e uscendo da viale I Maggio a Jungi. Oggi il guasto è stato risolto dopo parecchie ore di disservizio.

© Riproduzione riservata