Continuità territoriale, voli Comiso-Roma e ritorno, le strane tariffe sui “voli scontati”

vorrei con la presente segnalare, dopo avere inutilmente atteso al call center di Aeroitalia, che i voli “scontati” Roma-Comiso e Comiso-Roma riservati ai residenti sono sottoposti, secondo le indicazioni della relativa piattaforma, a una tariffa superiore rispetto a quella ordinaria: la tariffa di euro 49,99, indicativa per il giorno 10 novembre 2025 per i non residenti, diviene magicamente 56,02 e persino 72,84 Roma-Comiso il 6 novembre 2025… però queste ultime ovviamente ancora da scontare (sic!).

Ho provato vanamente a parlare con un operatore di Aeroitalia, sperando che la mediaticita della notizia possa risolvere questo “errore”.

Vorrei precisare che il prezzo maggiorato emerge solo dopo aver cliccato sul prezzo inizialmente indicato come base, risultando di fatto addirittura superiore ai “non residenti”, disattendendo lo spirito della iniziativa della continuità territoriale.

Insomma, prima facie non emergerebbe niente di anomalo, salvo poi riscontrare questa anomalia cliccando sul prezzo stesso inizialmente come base, salvo poi restituire un prezzo maggiorato.

Solo e soltanto gestendo una prova si capirà in concreto ciò che voglia intendere, scusandomi sinora per l’incapacità di “tradurre”.

Questo parrebbe solo per la relazione Roma-Comiso e ritorno, mentre la stessa relazione da e per Catania non avrebbe questa falla.

Grazie per l’attenzione.

