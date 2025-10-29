Voli, è sold out il Comiso-Milano Linate dell’1 novembre

Comiso – “In tanti anni che lavoro in aviazione non mi è mai capitato che un primo volo di una nuova linea volasse pieno. Soprattutto poi quando il volo è di sabato. Bene, il nostro primo Comiso-Linate dell’1 novembre è sold out. Questo si aggiunge ai nostri riempimenti da Catania e da Palermo ormai stabilmente sopra il 90%. Non ci sono parole se non un enorme grazie ai nostri passeggeri da e per la Sicilia. Presto baseremo ulteriori aerei in questa straordinaria terra. Anche Comiso avrà presto ulteriori destinazioni non solo italiane e un altro aereo basato. Grazie mia adorata Sicilia”.

A scriverlo è l’Ad di Aeroitalia, Gaetano Intrieri, che commenta con questi toni l’avvio della continuità territoriale con il Comiso-Milano dal primo novembre prossimo.

