Voli, finiti i posti della continuità territoriale per il rientro a Natale da Milano e Roma per Comiso. Milano-Comiso il 26 dicembre 399 euro solo andata

Comiso – La continuità territoriale per Comiso funziona. A certificarlo sono i numeri diffusi dalla Regione siciliana: 10mila passeggeri sulle rotte per Milano e Roma dal 1 novembre. Se ne sono accorti anche gli utenti che negli ultimi giorni avrebbero voluto prenotare un biglietto con Aeroitalia da Linate per le festività natalizie, contando sui prezzi calmierati: tutto esaurito dal 19 al 25 dicembre in andata e dal 2 all’11 gennaio per il ritorno. Ma il presidente Renato Schifani annuncia che la compagnia che si è aggiudicata il bando pubblico per la continuità territoriale «ha manifestato la disponibilità a valutare rotazioni aggiuntive sulla direttrice Comiso-Milano Linate-Comiso», mentre l’assessorato regionale delle Infrastrutture «ha pianificato il potenziamento del trasporto pubblico per raggiungere l’aeroporto». Intanto in questo momento rimangono sold out tutti i voli di Aeroitalia a ridosso del Natale. Primo posti disponibili sul Milano-Comiso il 26 dicembre al costo record di 399 euro solo andata.

Dal 1 novembre, giorno in cui sono partiti i voli a prezzi calmierati, il collegamento diretto Comiso-Milano Linate ha registrato una percentuale di riempimento del 99 per cento. Sono già oltre 30mila i biglietti venduti per partenze previste nelle prossime settimane.

