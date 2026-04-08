Cronaca
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08/04/2026 22:49

Volo aeronautica si leva da Comiso per salvare una bimba di 2 anni

Trasferita all'ospedale dei bambini Vittore Buzzi di Milano.

di Redazione

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Comiso – Un volo dell’aeronautica militare si è levato dall’aeroporto di Comiso nella prima serata di oggi per trasportare una bambina di due anni  all’ospedale dei bambini Vittore Buzzi di Milano.

Un Falcon 900 del 31esimo stormo dell’Aeronautica militare è partito da Comiso atterrando  a Linate, dove la piccola paziente ha proseguito il proprio viaggio in ambulanza.

Il volo è stato richiesto dalla Prefettura di Ragusa e autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

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