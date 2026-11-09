Volo Air Arabia, tragedia sfiorata a Catania: è arrivato a 12 metri dal mare

Catania – Un Airbus A320 senza passeggeri, una pista in chiusura per la notte e davanti al muso solo mare buio. La notte del 20 settembre 2025, pochi secondi dopo il decollo da Catania, un velivolo di Air Arabia Maroc ha smesso di salire e ha cominciato a scendere verso l’acqua. Si è fermato a 12,5 metri dalla superficie. Ora la relazione finale dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) ricostruisce come si sia arrivati a quel margine.

L’aereo era un Airbus A320-214, marche CN-NML, impegnato nel volo MAC991 da Catania ad Amman. Era un trasferimento per manutenzione programmata: a bordo c’erano soltanto due piloti e quattro assistenti di volo. L’ANSV ha classificato l’evento come inconveniente grave. Il BEA francese, coinvolto nell’inchiesta, non segnala conseguenze per le persone né danni al velivolo.

La relazione finale, pubblicata il 6 novembre, chiude un percorso avviato con la ricostruzione preliminare diffusa nel novembre 2025. Alle indagini hanno partecipato le autorità dei Paesi del costruttore, dei motori e dell’operatore, con il supporto tecnico dell’EASA. A far scattare l’accertamento è stata la stessa compagnia, che ha segnalato il caso all’ANSV dopo aver analizzato i dati di monitoraggio del volo, in seguito al rapporto del comandante.

L’A320 ha lasciato la pista 08 alle 21.56 UTC, le 23.56 in Italia, poco prima della chiusura notturna dello scalo. Secondo il rapporto preliminare, la torre aveva sollecitato due volte l’equipaggio a velocizzare le operazioni per l’imminente sospensione dell’attività.

Durante la corsa di decollo, sul sistema mancavano parametri essenziali, tra cui le velocità di riferimento V1 e V2. Il primo ufficiale ha segnalato l’anomalia, ma il comandante ha deciso di proseguire. Non si tratta di un dettaglio burocratico: V1 è il riferimento per decidere se interrompere o continuare il decollo, mentre V2 è la velocità di sicurezza che permette di salire anche con un motore in avaria. Secondo la ricostruzione di Affaritaliani, l’inchiesta non avrebbe individuato alcun guasto tecnico in grado di spiegare l’assenza di quei dati. Senza V2, inoltre, non si attiva la modalità verticale SRS, che guida normalmente la salita iniziale. Al suo posto il sistema passa a una modalità basata sulla velocità verticale, una differenza che pesa sugli eventi successivi.

Dalla salita alla discesa

A circa 94 metri sul mare, il comandante ha spinto il sidestick in avanti, abbassando il muso. L’aereo è comunque salito ancora per qualche istante prima di iniziare a perdere quota. L’autopilota è stato inserito quando la velocità verticale era già negativa ed è rimasto attivo per pochi secondi.

Secondo la relazione, si è agganciato a un valore di discesa di circa 1.900 piedi al minuto. Le prove al simulatore e le verifiche con il costruttore indicano un comportamento coerente con la logica del sistema: non è stata l’automazione a decidere di puntare verso l’acqua. Gli investigatori sottolineano inoltre che, prima dell’inserimento, non era stata definita la traiettoria desiderata, come prevedono le indicazioni operative.

A quel punto è scattato il GPWS, il sistema di allarme di prossimità al suolo: prima «Sink rate», che segnala una discesa troppo rapida, poi «Pull up», l’ordine di richiamare subito l’aereo. Il comandante ha dato la massima spinta e comandato la cabrata. La perdita di quota si è arrestata solo dopo che il radioaltimetro aveva registrato 41 piedi, cioè 12,5 metri. Il volo è poi proseguito fino ad Amman, dove è atterrato senza altri problemi.

L’ipotesi dell’illusione di salita

Tra i fattori esaminati c’è il disorientamento spaziale. Davanti alla cabina c’era solo mare scuro, senza riferimenti visivi, e la Luna era illuminata per meno dell’1%. In queste condizioni, una forte accelerazione può provocare la cosiddetta illusione somatogravica: la sensazione, ingannevole, di avere il muso troppo alto, che può spingere il pilota a correggere verso il basso. Gli investigatori la considerano una spiegazione possibile, ma non dimostrabile con certezza, perché riguarda la percezione soggettiva del pilota.

Le responsabilità

Un inconveniente grave non è una sentenza sulle colpe individuali. Il BEA ricorda che lo scopo di queste inchieste è migliorare la prevenzione, non attribuire responsabilità. Secondo indiscrezioni, la compagnia avrebbe comunque rescisso il contratto all’equipaggio per «grave negligenza».

Ciò che emerge dalla relazione è soprattutto una sequenza: preparazione incompleta, anomalia segnalata, decollo proseguito, perdita di quota e recupero a pochi metri dall’acqua. È su questa catena, più che sull’assenza di feriti, che si misura la gravità dell’episodio.

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