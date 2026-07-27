Condividi "Volo decollato da Comiso e diretto a Milano costretto ad atterrare a Catania per il forte vento" sui social

Comiso – Mattinata complicata, ieri, per i passeggeri del volo Neos NO7979, partito da Comiso alle 9:07 e diretto a Milano Malpensa. Il collegamento, operato con un Boeing 737-86N (I‑NEOU), ha dovuto modificare la propria rotta pochi minuti dopo il decollo a causa delle condizioni meteo avverse nel territorio ragusano.

Secondo le informazioni ricavate dal tracciamento radar, l’aereo ha interrotto la normale fase di salita stabilizzandosi a circa 7.000 piedi, quota mantenuta per tutta la durata della manovra di riposizionamento. La decisione è stata presa dall’equipaggio in seguito alle raffiche di vento particolarmente intense che hanno reso non ottimale la prosecuzione verso il Nord Italia.

Valutata la situazione, i piloti hanno scelto di dirigersi verso Catania Fontanarossa, ritenuto lo scalo più adatto a gestire l’emergenza operativa. L’atterraggio è avvenuto senza ulteriori criticità, consentendo ai passeggeri di ricevere assistenza a terra per la riprotezione sui successivi collegamenti.

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