Voragine in strada: chiuso il Lungomare di Catania

Catania – Sul lungomare di Catania si è aperta una voragine proprio nella parte della carreggiata che recentemente, dopo i danni inferti dal ciclone Harry, era stata riconsegnata alla piena viabilità in direzione Ognina.

Il cedimento è avvenuto in viale Artale Alagona, all’altezza del numero civico 39. È stato necessario chiudere il tratto interessato e deviare in traffico verso via del Rotolo. Ad annunciarlo è stato il sindaco Enrico Trantino con un filmato in cui mostra la grossa buca nei pressi di piazza Nettuno.I tecnici della manutenzione comunale, dopo una prima verifica, hanno effettuato un intervento provvisorio riparando la crepa e rivestendola con asfalto (foto sotto). Nella giornata di venerdì saranno eseguite verifiche tecniche più approfondite.

Trantino invita alla prudenza venerdì e sabato a causa del maltempo: per la serata di venerdì è stata diffusa l’allerta arancione, per sabato quella gialla. Scuole aperte, ma attenzione al forte vento.

