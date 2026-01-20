Il Ciclone Harry apre una voragine sul lungomare di Santa Teresa di Riva e divora la strada

Messina – In Sicilia comincia la conta dei danni per il maltempo che da ieri si è abbattuto sull’Isola con l’arrivo del ciclone Harry.

Questa mattina Santa Teresa di Riva, comune della fascia ionica messinese, si è è svegliata con una voragine apertasi sul Lungomare.

La forza delle mareggiate in corso, ha divorato una parte del manto stradale aprendo di fatto parte della strada. L’amministrazione comunale aveva già ieri stabilito il divieto di transito e di sosta lungo quell’arteria stradale.

“Si è aperta una voragine nel lungomare zona Barracca che stiamo provvedendo a circoscrivere al meglio. La mareggiata é tutt’ora in corso e non accenna a diminuire”, dice il sindaco Danilo Lo Giudice.

