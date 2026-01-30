Vortice ciclonico in arrivo sull’Italia, gelo polare, venti forti e temporali

Dopo una breve pausa sull’Italia torna il maltempo. Masse d’aria polare marittima in arrivo dal Canada continuano ad alimentare un intenso flusso atlantico, all’interno del quale si formano profondi vortici ciclonici, vere e proprie tempeste. Questi sistemi si dirigono verso l’Europa occidentale e una volta raggiunto il Mediterraneo, trovano ulteriore energia nell’interazione con le sue acque più miti. Proprio da questo contrasto nascono nuovi vortici, anche molto intensi, capaci di raggiungere l’Italia e portare piogge diffuse, forti raffiche di vento e condizioni di maltempo. Dopo il ciclone attualmente in movimento verso lo Ionio, ne è previsto un altro che riporterà una fase perturbata con venti molto forti su diverse regioni.

Venerdì

Nord, nuvolosità variabile a tratti più compatta al Nordovest con deboli nevicate sulle Alpi occidentali dia 500/900m, fenomeni assenti altrove con maggiori schiarite. Verso sera qualche piovasco sull’Emilia. Centro, peggiora in Toscana con rovesci dal pomeriggio in parziale estensione verso sera a Umbria, alto Lazio e Marche. Maggiori schiarite altrove. Sud, maltempo tra Sardegna e Sicilia con fenomeni in rapida estensione alla Calabria e la Campania tra il pomeriggio e la sera. Maggiori aperture altrove. Temperature in calo al Centro-Nord. Venti moderati o forti da O/NO. Mari molto mossi, anche agitati i bacini di Ponente.

Sabato

Nord, nuvoloso o molto nuvoloso al Nordovest e sui settori di bassa pianura con qualche fenomeno debole e isolato. Più schiarite sulle altre zone. Centro, nubi e qualche pioggia lungo l’Adriatico e isolatamente in Toscana. Maggiori schiarite altrove. Sud, forte maltempo in Sardegna con fenomeni in rapida estensione alla Sicilia ed entro fine giornata anche a Calabria soprattutto ionica, Basilicata, Puglia e Molise. Maggiori sulla Campania costiera. Temperature in calo anche al Sud. Venti forti a rotazione ciclonica. Mari agitati o grossi i bacini occidentali e i Canali. Molto mossi gli altri.

Domenica

Nord, ampie aperture con sole prevalente, qualche nube residua sull’Emilia Romagna ed entro sera in arrivo al Nordovest con deboli fenomeni. Centro, un po’ di nubi lungo l’Adriatico ma senza fenomeni. Ampie schiarite sulle regioni tirreniche. Sud, ancora molto instabile su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia con rovesci e temporali. Migliora dal pomeriggio a partire da nord. Temperature in ulteriore lieve calo. Venti forti settentrionali in graduale attenuazione. Mari ancora agitati i grossi i bacini meridionali, molto mossi gli altri.

