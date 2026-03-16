Vortice Jolina, scuole chiuse a Catania anche martedì

Catania – Un’altra giornata di maltempo oggi in Sicilia. Dopo un assaggio di primavera dei giorni scorsi, buona parte dell’Isola è ripiombata nell’incubo ciclone. Come preannunciato dall’allerta meteo arancione un violento temporale portato dal vortice Jolina si è abbattuto a Catania e nell’hinterland intorno alle 11 causando allagamenti nelle strade.

E non è finita, perché anche martedì sono attesi acquazzoni e venti di burrasca sulle regioni meridionali, con allerta arancione diramata dalla protezione civile per Basilicata, Calabria e Sicilia. L’Isola sarà colpita dalle piogge in particolare nella tarda mattinata, specie nei settori orientali.

Una situazione che ha indotto i sindaci a emanare nuove ordinanze, a cominciare da Catania, dove il sindaco Trantino ha disposto la sospensione dell’attività didattica per il secondo giorno di fila: “Non volevo farlo, lo confesso, ma mi devo comportare come un papà, per il bene dei nostri ragazzi”, dice nel video sui social.

Scuole chiuse, nella provincia etnea, in molti comuni, tra i quali Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Giarre, Mascali, Mascalucia, Nicolosi, Pedara, Riposto, San Giovanni La Punta, San Gregorio, Sant’Agata Li Battiati, Tremestieri.

Disagi all’aeroporto di Fontanarossa: quattro voli che dovevano atterrare tra le 7.13 e le 7.39 sono stati dirottati sugli scali di Palermo e Comiso, ma sono poi rientrati a Catania da dove sono ripartiti in ritardo di alcune ore. Sono stati dirottati a Palermo l’EasyJet proveniente da Napoli e i Ryanair provenienti da Trieste e Torino; a Comiso è stato dirottato il Volotea proveniente da Firenze.

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