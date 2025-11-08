Vortice sulla Sicilia: domenica 9 novembre con la pioggia

Una doppia perturbazione divide l’Italia in due: se attualmente è in azione un vortice al meridione, entro domani mattina arriverà un secondo ciclone che colpirà sempre il Sud e una parte del Centro. Il Nord, invece, non sarà interessato dal maltempo e vedrà prevalere il sole in entrambe le giornate.

Dalla sera comincerà ad affacciarsi il secondo vortice con un nuovo peggioramento dalla Sardegna verso la Sicilia occidentale, accompagnato anche da possibili nubifragi. Sono previste piogge forti entro l’alba di domenica sulle isole maggiori, poi anche su Lazio, Campania e Calabria. Sulla Sicilia la protezione civile ha emanato un avviso di allerta gialla.

La nuova settimana vedrà arrivare un deciso e rapido miglioramento e dall’11 novembre giorno di San Martino, arriverà una vasta alta pressione. Come da tradizione, si aprirà una nuova fase più mite e soleggiata con la vera e propria, e puntuale, ‘estate di San Martino’. Almeno fino al successivo weekend il tempo sarà stabile e soleggiato.

Per gli amanti del freddo, non ci sono invece novità. Almeno fino al 20 novembre (a quasi un mese dal Natale) le temperature saranno autunnali simil-estive, localmente addirittura ancora sopra i 22 gradi.

© Riproduzione riservata