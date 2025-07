West Nile, a Napoli morto un uomo di 74 anni all’Ospedale del Mare. Salgono a due le vittime in Campania

Il paziente, originario di Pomigliano, era stato ricoverato per un'altra patologia non collegata alla puntura della zanzara

Napoli – Un’altra vittima in Campania per le conseguenze della puntura della zanzara del West Nile. Un uomo di 74 anni è deceduto venerdì scorso all’Ospedale del Mare di Napoli ma la notizia si è appresa solo nelle ultime ore. L’uomo, nato a Pomigliano d’Arco, affetto da varie patologie era stato trasferito d’urgenza in ospedale il 20 luglio scorso per un’emorragia digestiva che non aveva nessun legame con il virus. Due giorni dopo sono comparsi la febbre e uno stato confusionale, un quadro clinico aggravato da un’insufficienza renale. Il paziente è deceduto alle 4,20 di venerdì scorso.

Nella giornata di ieri era morto un uomo di 80 anni originario di Maddaloni, già affetto da altre gravi patologie: era ricoverato all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta dove era risultato positivo ai test e dove era stato ricoverato in chiaro stato confusionale.

Nonostante l’aumento dei casi, però, gli esperti ribadiscono che non c’è alcun allarme e che il vero rischio è per i pazienti fragili, anziani. Alessandro Perrella, direttore UOC Malattie Infettive Emergenti del Cotugno, dove sono stati individuati diversi casi, ha spiegato che i sintomi più comuni dell’infezione causata dalla puntura della zanzara: «sono molto simili a quelli di una comune influenza».

© Riproduzione riservata