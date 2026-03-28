Whatsapp, arriva una nuova funzione

Arriva una nuova funzione Whatsapp. Si tratta della decrizione membro, utilizzabile nei gruppi di conversazione. La descrizione membro del gruppo – come spiegato agli utenti (funzione attiva per Android e iOS) consente agli utenti di aggiungere maggiori informazioni su di sé o sul proprio ruolo in un gruppo.

Whatsapp, ecco la “decrizione membro”

A cosa serve? Ad esempio, una persona può descriversi come allenatore nella chat di gruppo della propria squadra sportiva o indicare il proprio ruolo in un’organizzazione. Queste informazioni saranno visibili ai membri del gruppo attuali e futuri e verranno visualizzate sotto il nome dell’utente, nel fumetto del messaggio, oltre che nella lista dei membri del gruppo.

La descrizione membro è specifica per ciascun gruppo, quindi è possibile impostare descrizioni differenti per gruppi diversi. La lunghezza massima della descrizione è di 30 caratteri. Nella descrizione membro non è possibile utilizzare caratteri speciali, spunte o link.

Le procedure per l’aggiunta

Per aggiungere la descrizione membro:

Apri la chat di gruppo, quindi tocca il nome del gruppo.

Scorri fino alla lista dei membri e tocca Aggiungi descrizione membro.

Inserisci la descrizione che desideri usare.

Tocca Salva.

Per modificare la descrizione membro:

Apri la chat di gruppo, quindi tocca il nome del gruppo.

Scorri fino alla lista dei membri.

Tocca il tuo nome.

Tocca Modifica la descrizione membro.

Inserisci la descrizione che desideri usare.

Tocca Salva.

Per eliminare la descrizione membro del gruppo (in qualsiasi momento):

Apri la chat di gruppo, quindi tocca il nome del gruppo.

Scorri fino alla lista dei membri.

Tocca il tuo nome.

Tocca Modifica la descrizione membro.

Tocca > Elimina.

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