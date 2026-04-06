Centinaia di messaggi da leggere? Ora Whatsapp ti proporrà il riassunto

Chi utilizza gruppi molto attivi o canali su WhatsApp conosce bene il problema: decine, a volte centinaia di messaggi si accumulano in poche ore, e diventano impossibili da recuperare senza perdere parecchio tempo. Tra notifiche continue, discussioni parallele e contenuti condivisi, orientarsi può diventare davvero complicato, soprattutto quando si rientra in una conversazione dopo essere stati un paio d’ore in riunione, al cinema o a fare sport. Per risolvere questa situazione, il reparto tecnico dell’app di messaggistica più diffusa del mondo sta lavorando a una nuova funzione basata sull’intelligenza artificiale che permetterà di riassumere automaticamente le conversazioni. La novità (individuata nella versione beta per Android 2.25.15.12) è ancora in fase di sviluppo, ma rappresenta uno dei passi più concreti nell’integrazione dell’IA all’interno della piattaforma.

Riassunti automatici. La funzione, chiamata message summarization, permetterà di generare un riepilogo dei nuovi messaggi ricevuti in chat, gruppi e canali. Nel dettaglio: quando il numero di messaggi non letti supera una certa soglia, comparirà un’opzione che consentirà di ottenere un riassunto in pochi secondi, senza dover scorrere manualmente tutta la conversazione. L’utente potrà così recuperare rapidamente il contesto, individuando i punti chiave della discussione.

Il sistema sfrutterà Meta AI per analizzare i contenuti e sintetizzarli, offrendo una panoramica delle informazioni cruciali, come decisioni prese, temi trattati o aggiornamenti importanti.

Privacy protetta. Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la gestione dei dati, tema particolarmente sensibile quando si parla di messaggistica privata. WhatsApp ha sviluppato questa funzione all’interno di un’architettura chiamata Private Processing, progettata per garantire che i messaggi restino protetti in ogni fase dell’elaborazione. Le richieste di riassunto verranno gestite in ambienti sicuri, attraverso connessioni cifrate, credenziali anonime e sistemi di verifica che impediscono accessi non autorizzati. In pratica, il contenuto delle chat, non sarà visibile nemmeno ai tecnici o ai sistemi interni di Meta e di Whatsapp, perché i messaggi non vengono mai decifrati in chiaro, né tantomeno a terze parti.

Inoltre, i messaggi originali non verranno archiviati né conservati dopo l’elaborazione, e il riassunto verrà restituito direttamente sul dispositivo dell’utente. Tale procedimento si rende necessario per mantenere la coerenza con la crittografia end-to-end, uno degli elementi centrali della piattaforma.

Limiti e sviluppi. Nonostante le garanzie sulla sicurezza, la funzione non sarà disponibile in tutte le conversazioni.

In particolare, verrà esclusa dalle chat in cui è attiva la modalità di privacy avanzata, una scelta che rispetta la volontà degli utenti di evitare qualsiasi elaborazione tramite intelligenza artificiale. In generale, l’attivazione sarà ovviamente facoltativa, lasciando all’interessato il controllo sull’utilizzo di queste funzionalità. Al momento non è stata annunciata una data ufficiale per il rilascio, ma WhatsApp sta lavorando per integrare sempre più strumenti basati su IA all’interno dell’app e l’introduzione dei riassunti automatici segue questa linea.

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