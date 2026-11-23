New York – Dalla Sicilia a New York. È così che un giovane chef catanese, Simone Falsaperla, con il collega David Fiordigiglio, hanno vissuto il sogno americano con la partecipazione a ‘The View’, il celebre talk show di Abc.

Tutto è nato a Noto la scorsa estate dove David e Simone hanno curato una cena privata per l’attrice Whoopi Goldberg, che li ha invitati personalmente a New York per i festeggiamenti del suo compleanno. Tra i piatti serviti in quell’occasione, gli spaghetti allo Scarpariello, diventati il simbolo di quell’incontro.

A rendere speciale la serata è stato anche il rapporto nato a tavola: Goldberg gli ha fatto domande, si è interessata ai loro percorsi e ha voluto conoscere le storie dietro la loro cucina. La sorpresa è arrivata il giorno dopo. Secondo il racconto dei due chef, il manager dell’attrice li ha contattati spiegando che Whoopi aveva continuato a parlare di loro e desiderava invitarli a New York per il suo compleanno.

Erano disponibili il 12 novembre? La risposta è stata immediata. Da quel sì è cominciata l’organizzazione di un viaggio che dalla Sicilia li ha portati davanti al pubblico della televisione americana.

Simone Falsaperla, con una formazione nelle cucine di importanti ristoranti stellati Michelin tra Italia e Spagna, nel suo percorso comprende esperienze con Ciccio Sultano, all’Azurmendi, con Dabiz Muñoz, Quique Dacosta e Paolo Griffa. La sua storia professionale è nata da una scelta precisa: lasciare gli studi di Medicina, intrapresi con l’idea di seguire le orme del padre, primario a Catania, per dedicarsi interamente alla cucina e accarezzare, perché no, anche il sogno americano.

© Riproduzione riservata