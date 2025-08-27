Whoopi Goldberg si trasferisce in Ortigia

Siracusa – Dopo tante visite a Siracusa l’attrice statunitense Whoopi Goldberg, protagonista di ‘Ghost’ e di ‘Sister act’, si è innamorata. E ha deciso di trasferirsi a Ortigia, dove nei mesi scorsi è stata notata più volte. A giugno ha anche presentato il suo libro e si è fatta fotografare col sindaco Francesco Italia. Un amore per la città sbandierato pure con l’amico Robert De Niro.

La Goldberg, che dovrebbe entrare nel cast della soap di Rai 3 “Un posto al sole”, viveva in Sardegna. La sua villa a Stintino, piccolo centro di pescatori lontano dai riflettori, è stata messa in vendita per 12 milioni di euro, ma non senza polemiche. Perché La decisione del trasloco è arrivata a pochi giorni dall’annuncio della sindaca Rita Vallebella, che le voleva conferire la cittadinanza onoraria nel paese sardo. “E’ stato un addio inaspettato, ci ha snobbati – ha dichiarato nei giorni scorsi -: aveva fatto dichiarazioni molto positive sul nostro territorio, dove diceva di stare bene e di aver trovato un angolo di paradiso. Poi senza avvertirci ha deciso di andare via. Siamo dispiaciuti”.

La stessa sindaca ai microfoni di Antenna Sicilia e Telecolor ha poi minimizzato: “Noi non siamo offesi, siamo contenti di averla ospitata. La Sardegna è pronta a riceverla qualora volesse ritornare, abbiamo avuto per lei un grande affetto, lei ha dimostrato un grande affetto per noi ed è per questa ragione che le ho offerto la cittadinanza onoraria. Whoopi, noi siamo stati felici di averti e saremo felici tornerai da noi”.

