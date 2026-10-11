Wilma De Angelis è morta, aveva 96 anni

Milano – È morta nel pomeriggio a Milano all’età di 96 anni, Wilma De Angelis, cantante e storica conduttrice televisiva, tra i volti più amati dello spettacolo italiano. A dare l’annuncio su Facebook è stato il nipote Fabio De Angelis. «Ciao zia Wilma. Le tue canzoni, la tua simpatia, il tuo sorriso e la tua gioia di vivere ci scalderà per sempre il cuore», le sue parole. «Cuore che, in questo momento, è a pezzi. Alla fine hai vissuto una vita degna di essere vissuta! Ciao zia, alla prossima vita», si legge ancora.

Nata a Milano l’8 aprile 1930, Wilma De Angelis aveva studiato canto con il maestro Cosimo Di Ceglie e poi con il maestro Rusconi.

Dopo aver debuttato nei night milanesi, aveva firmato a inizio anni ’50 il suo primo contratto discografico con la Vis Radio. Per qualche anno formò un duetto vocale con Maria Dattoli, ma nel 1956 decise di intraprendere la carriera solista. Nel 1959 il debutto al Festival di Sanremo con il brano Nessuno, abbinata a Betty Curtis, e Per tutta la vita, abbinata a Jula de Palma. L’anno successivo sarebbe tornata sul palco dell’Ariston con il brano Quando vien la sera, in abbinamento a Joe Sentieri, conquistando il terzo posto, che resta il suo miglior piazzamento al festival al quale ha partecipato nove volte. Ma è nel 1961, con il brano Patatina di Gianni Meccia, che Wilma conquistò da Sanremo un successo straordinario. Tra le canzoni più note anche Splende l’arcobaleno, Per tutta la vita, I colori della felicità, Prima di dormir bambina, Serenella, Non costa niente, A come Amore, Lumicini rossi, Cerasella, Tua, Un bacio sulla bocca, Una marcia in Fa, Non avevo che te, Se passerai di qui, Diamante, Casetta in Canadà e altre ancora.

La carriera in tv

Negli anni ’70, pur continuando a lanciare nuovi album, aveva iniziato una lunga e fortunata carriera da conduttrice televisiva. Decisivo l’incontro con Paolo Limiti, che la coinvolse nel progetto di portare la cucina in tv, su Telemontecarlo: Telemenù, Sale, pepe e fantasia e poi A pranzo con Wilma l’avrebbero resa uno dei volti più popolari del piccolo schermo nonché autrice di fortunati libri di ricette. Negli anni ’80 era tornata a incidere dischi, con Ricky Gianco e gli Oldies. Ha anche recitato nella fiction televisiva tratta dai Promessi Sposi, in film come Femmine contro maschi di Fausto Brizzi, senza dimenticare le ospitate tv come a Stasera pago io con Fiorello. Wilma De Angelis si era ritirata dal mondo della musica, ma era rimasta un personaggio amatissimo dal pubblico italiano di tutte le età. Nel 2010, in occasione di una puntata di un programma condotto all’epoca da Paola Perego e in onda su Rai1, cantò una canzone intitolata Dimmi di sì che altro non era che una cover, in lingua italiana, di Bad Romance, celebre hit di Lady Gaga. L’esibizione riscontrò un successo inaspettato per Wilma soprattutto tra i giovani.

La storia con il pianista di Little Tony

In un’intervista concessa a Vieni da me, programma di Rai1 condotto da Caterina Balivo, aveva invece rivelato di essere stata in passato, prima di conoscere il suo compagno – con cui si era fidanzata all’età di 66 anni e che è morto nel 2022 – l’amante di un pianista di Little Tony per circa dieci anni. Nella sua lunga carriera, anche un piccolo incidente diplomatico raccontato dalla stessa Wilma: dopo averla invitata al galà dei 70 anni del Festival di Sanremo con altri cantanti, la Rai avrebbe ritirato l’invito senza fornirle motivazioni. «Avevo comprato anche l’abito, ci tenevo», aveva confessato. Mara Venier l’aveva poi invitata nella classica puntata di Domenica In dedicata al Festival in onda la domenica successiva alla finale.

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