Wizz Air annuncia il volo Comiso-Katowice in Polonia

Comiso – Wizz Air, la compagnia aerea che nel 2025 ha fatto volare oltre 21 milioni di passeggeri in Italia e uno dei vettori leader nel paese, annuncia un’importante novità per la Sicilia orientale: l’apertura della rotta Comiso – Katowice. Questo nuovo collegamento si inserisce all’interno del progetto, nato dalla continua collaborazione con SAC, Società di Gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, di potenziamento del polo aeroportuale del Sud-Est siciliano, affiancandosi al recente investimento strategico che vedrà l’arrivo del terzo aeromobile basato su Catania, il lancio di nuove rotte e il potenziamento di tratte già esistenti.

I biglietti saranno ufficialmente in vendita su wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ a partire da oggi, 18 febbraio, con tariffe a partire da €19.99. Il primo decollo è fissato per l’8 luglio, giusto in tempo per il cuore della stagione estiva.

Il collegamento sarà servito dagli Airbus A321neo di ultima generazione. Wizz Air porta a Comiso il meglio della tecnologia aeronautica: con una riduzione del 50% dell’impronta sonora e un consumo di carburante inferiore del 20%[1], la compagnia garantisce ai passeggeri siciliani l’esperienza di viaggio migliore possibile.

In linea con il Customer First Compass, l’iniziativa con cui la compagnia sta personalizzando l’esperienza di viaggio, anche questa nuova rotta beneficerà degli standard operativi d’eccellenza del vettore.

Se il territorio ibleo è patrimonio UNESCO per il suo inconfondibile stile tardo-barocco, Katowice è il simbolo della rinascita urbana europea: da centro industriale a Città Creativa della Musica UNESCO. Il nuovo collegamento dall’Aeroporto di Comiso non risponde solo alla domanda della comunità polacca e siciliana, ma apre le porte a un turismo di scoperta. Per i viaggiatori in partenza dalla Sicilia, Katowice offre un mix sorprendente di architettura futuristica, festival musicali e una vivace vita notturna, oltre ad essere la porta d’accesso perfetta per esplorare la regione della Slesia e la vicina Cracovia. Viceversa, il volo porterà i turisti polacchi direttamente nel cuore dei luoghi di Montalbano, tra le spiagge dorate di Ragusa e i capolavori architettonici di Modica e Scicli.

