Condividi "Woody Harrelson in Sicilia, sta girando un nuovo film" sui social

Trapani – L’attore statunitense Woody Harrelson sbarca in Sicilia. Non è la prima volta che la star fa tappa nell’Isola, ma stavolta a fare notizia è l’incontro casuale tra le vie di Trapani immortalato da alcuni giovani che lo hanno casualmente incontrato (foto di Gisella Mastrantonio).

Harrelson, tre volte candidato al premio Oscar, si trova in queste settimane in Sicilia per girare il suo nuovo film da protagonista, intitolato Summer of Roses, lavoro drammatico indipendente scritto e diretto dal regista Rick Alverson.

Non solo un giro per le strade di Trapani e un passaggio nelle suggestive isole Egadi. L’attore statunitense qualche giorno fa è stato immortalato anche a Palermo, ma stavolta sul set cinematografico (foto sotto di Dawnn Marconi).

L’attore è conosciuto per le sue numerose pelicole, tra cui Natural Born Killers, Larry Flynt – Oltre lo scandalo, Non è un paese per vecchi, Now You See Me – I maghi del crimine e la saga di Hunger Games.

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