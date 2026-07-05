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05/07/2026 21:53

Whoopi Goldberg a Ragusa: cavati al sugo per lei

L'attrice è ormai naturalizzata siracusana

di Redazione

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Ragusa – L’attrice Whoopi Goldberg, oramai cittadina siracusana naturalizzata, è stata in visita a Ragusa Ibla intrattenendosi in una trattoria tipica del quartiere barocco del capoluogo.

Per lei cavati al sugo e una bruschetta al pomodoro ciliegino di Pachino.

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Whoopi è al centro di un dibattito culturale appassionante circa la prospettiva c he possa interpretare Medea al teatro greco di Siracusa nelle prossime rappresentazioni classiche dell’Inda in uno spettacolo la cui regia sarebbe di Giuliano Peparini.

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